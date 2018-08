Geschichte der Herzschrittmacher

Nach Angaben der Deutschen Herzstiftung werden in Deutschland pro Jahr mehr als 65.000 Herzschrittmacher implantiert, Tendenz steigend. Die erste Operation erfolgte am 8. Oktober 1958, vor genau 50 Jahren, in Schweden. Herzschrittmacher geben elektrische Impulse ans Herz ab, wenn dieses zu langsam schlägt, und lösen damit Herzschläge aus.

Nach Angaben von kardionet.de, einer Ratgeberplattform zu Herz- und Kreislauferkrankungen des Medizintechnikherstellers Boston Scientific, wurde der erste Herzschrittmacher in den 1920er Jahren entwickelt und war sieben Kolo schwer. Es sendete über eine Nadelelektrode, die ins Herz gestochen wurde, Stromimpulse an das Herz. Das Gerät musste alle sechs Minuten neu aufgeladen werden, und zwar über einen per Kurbel gestarteten Motor. Der erste batteriebetriebene Schrittmacher ist im Jahr 1957 erfunden worden, er wurde noch äußerlich am Körper angebracht, 1958 wurde erstmals wie bereits erwähnt ein Gerät durch eine Operation vollständig in einem Körper eingesetzt. Als Pioniere galten Ake Senning und der Elektroingenieur Rune Elmquist. Die Lebensdauer damaliger Schrittmacher war wegen der geringen Haltbarkeit der Batterien begrenzt, zunächst wenige Tage, dann wenige Wochen. Das änderte sich erst Anfang der 1970er Jahre durch sogenannte Lithiumjodid-Batterien. Außerdem wurden die Geräte im Lauf der Zeit immer kleiner. Durch den Einbau von Bewegungssensoren ist es seit den 1980er Jahren möglich, Schrittmacher bedarfsgerecht einzusetzen, Stromimpulse also nur dann oder in einer bestimmten Stärke zu geben, wie es notwendig ist. Seit 1996 sind Zwei-Kammer-Schrittmacher auf dem Markt, die sowohl im Vorhof des Herzens, als auch in der Herzkammer selbst stimulieren. Heute haben Schrittmacher in der Regel die Größe einer Zwei-Euro-Münze, für Kinder sogar nur wie ein Ein-Euro-Stück.