heid Herbrum. Der Motorradclub (MC) „Wild Mice“ aus Herbrum veranstaltet am Sonntag, 19. August, zum dritten Mal in Folge einen „Old Metal Day“ und sammelt Schrott für den guten Zweck. Der Erlös kommt wie in den beiden Vorjahren dem Verein Leukin zugute.

Von unbrauchbar gewordenen Kleinteilen wie Schrauben oder Blechdosen über alte Töpfe, Bremsscheiben bis hin zu Ofenrohren, Fahrradrahmen oder Heizkörper sowie alten Alufelgen oder Kabelresten, Batterien und ausgedienten Handys, der MC bittet an diesem Termin um Spenden in Form von Alt- und auch Edelmetallen. Diese können in der Zeit von 10 bis 18 Uhr beim Clubhaus in Herbrum (Zur Seeschleuse 31) abgegeben werden.

Auch Abholung möglich

„Egal, ob in kleinen Mengen oder anhängerweise, bis auf Elektrogeräte nehmen wir alles Metallene“, erklärt MC-Mitglied Andreas Hübner und weist darauf hin, dass auf Wunsch an den beiden vorangehenden Samstagen, 11. und 18. August, auch größere Schrottmengen abgeholt werden können. Hierfür ist eine vorherige telefonische Anmeldung unter 0171/3838957 erforderlich.

Warum die Motorradfahrer mit dem Erlös aus dem Schrottverkauf Leukin unterstützen? „Weil der Verein ausschließlich ehrenamtlich arbeitet und wir uns sicher sind, dass unser Geld 1:1 dafür verwendet wird, Menschenleben zu retten“, sagt Hübner.

Seit 1996 setzt sich der Verein mit Sitz in Burlage für an Leukämie erkrankte Kinder und Erwachsene ein, indem er Typisierungsaktionen organisiert und mithilfe von Spendengeldern finanziert. Am Old Metal Day ist Leukin ebenfalls mit einem Stand vertreten. Dort haben die Gäste in der Zeit von 14 bis 18 Uhr Gelegenheit, sich typisieren zu lassen.

Zu seiner Benefizveranstaltung mit einem bunten Rahmenprogramm lädt der MC „Wild Mice“ alle Interessierten, auch diejenigen, die keinen Schrott abzugeben haben, ein. Unterhaltung versprechen die Organisatoren auch für die kleinen Gäste. Neu im Programm ist ein Kinderflohmarkt, der von 10 bis 18 Uhr stattfindet. Hierfür müssen sich die jungen Händler weder anmelden noch eine Standgebühr bezahlen. „Ihre Einnahmen dürfen die Kinder natürlich behalten“, so Hübner. Weiterhin finden um 11.30 Uhr und 15.30 Uhr zwei Versteigerungen statt, bei denen Trödelgegenstände jeglicher Art unter den Hammer gebracht werden sollen. Der Erlös kommt ebenfalls Leukin zugute.