Fotohintergründe in Papenburg selbst gestalten

Unter professioneller Anleitung erstellen die Teilnehmer am 18. und 19. August ihre eigenen Fotohintergründe und großformatige Wandbilder. Foto: Kunstschule Zinnober

Papenburg. Am Samstag und Sonntag, 18. und 19. August, können ab 10 Uhr fotografie- und malereiinteressierte Erwachsene eigene Fotohintergründe und großformatige Wandbilder in der Galerie im Forum Alte Werft in Papenburg gestalten.