Helmut Tropen. Screenshot: Christian Belling

Papenburg In kurzer Buxe in den Petersdom, bierbauchfrei an die Riviera, oder in den berüchtigten weißen Tennissocken ins schicke Strandrestaurant: Bei der Wahl ihres Outfits am Urlaubsort sind Menschen mitunter wenig wählerisch. Doch warum in die Ferne schweifen, wenn das Phänomen liegt so nah? Tropen-Helmut jedenfalls hat in Bad Papenburg ganz ähnliche Beobachtungen gemacht.