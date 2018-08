Papenburg. Am Wochenende kommen Freunde von gutem Essen, Musik und Pferdesport im nördlichen Emsland auf ihre Kosten.

Von Freitag bis Sonntag dreht sich beim Western-Festival auf Junkern-Beel in Hilter alles um Sommer, Sonne, Pferde, Campen und das Cowboy-Dasein. Aus ganz Deutschland, Belgien und den Niederlanden reisen die Westernreiter an. Geboten wird jede Menge Musik, Reitvorführungen, Wettkämpfe, Tanz und mehr. Am Sonntag beginnt die Westernshow auf dem sogenannten Northcanyon. Einlass ist ab 10.30 Uhr, Beginn um 14 Uhr. Auf dem Programm stehen Cowboy-Turniere, Rinderrennen, verschiedene Wettbewerbe und Shows.

Im Papenburger Stadtpark erfährt am Wochenende das „Multikulinair Food Festival“ eine Neuauflage. Beginn ist am Freitag ab 16 Uhr. Am Samstag und Sonntag sind die 24 verschiedenen „Foodtrucks“ jeweils von 12 bis 23 Uhr geöffnet. Angeboten werden Gerichte und Leckereien aus unterschiedlichen Ländern und Kulturen der Erde. Das Rahmenprogramm der Veranstaltung wird von verschiedenen Musikern und DJs mit Jazz-, Lounge- und Salsamusik gestaltet.

Am Heeder See beginnt am Samstag ab 18 Uhr das Festival „Heeder See in Flammen“. Es gibt Musik in acht Bereichen und in fünf Zelten. Rund um den See wird mit unterschiedlichen Klängen aus den Bereichen Pop, Party, Schlager bis hin zu Hip-Hop und elektronischer Musik ein buntes Programm für jedes Alter geboten, bei dem laut Veranstalter „echtes Festival-Feeling aufkommt“. Ab 23 Uhr steht der See mit einem Feuerwerk dann sprichwörtlich in Flammen.

In Sögel heißt es am Samstag zum dritten Mal „Diner en blanc“, also „Essen in Weiß“. Ab 19 Uhr gibt es eine lange Tafel ganz in Weiß. Auch die Gäste, die eigenes Essen mitbringen, sollen weiß gekleidet sein. Der Ort des Essens wird eine Stunde vor Beginn der Veranstaltung auf der Facebook-Seite „Diner en blanc Sögel“ sowie den Sögeler LED-Ortseingangstafeln offenbart.

In der Diskothek Limit in Ihrhove findet am Samstag, 4. August, die „Indie Night“ statt, am Freitag, 3. August, ist geschlossen. Von Samstag bis Montag wird zudem in Friesoythe eines der größten Schützenfeste der Region gefeiert. Am Sonntagnachmittag ab 15.30 Uhr wird der neue König ermittelt, an allen drei Abenden ist Tanz mit Live-Bands im großen Festzelt.

Am Samstag und Sonntag, jeweils von 10 bis 19 Uhr, veranstalten der Modellflugverein Walchum-Hasselbrock und die Fliegerfarm in Hasselbrock einen Tag der offenen Tür auf dem Flugplatz in Hasselbrock.