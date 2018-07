Der Deverweg wird in Fahrtrichtung Hauptkanal für Vorarbeiten zunächst halbseitig und zeitweise voll gesperrt. Symbolfoto: Stadt Papenburg

Papenburg. Die Asphaltdecke der Straße Deverweg zwischen dem Kreisel am Deverpark und dem Hauptkanal in Papenburg wird kurzfristig teilweise erneuert. Bereits am Mittwoch, 1. August, werden morgens die Vorarbeiten beginnen, teilte die Stadt mit.