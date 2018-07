Wird nicht vor dem 22. September 2018 die Emspassage von Papenburg in die Nordsee antreten: Die AIDAnova, die 337 Meter lang, 42 Meter breit und 69 Meter hoch ist. Foto: Christoph Assies/Archiv

Papenburg/Gandersum. Der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) in Aurich hat den voraussichtlichen Zeitraum bekannt gegeben, an dem die AIDAnova von Papenburg über die Ems in die Nordsee überführt werden soll.