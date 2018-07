Papenburg. Die Sängerin Kerstin Ott hat mit ihrem Hit „Die immer lacht“ am Samstagabend dem Publikum der Braderie am Papenburger Obenende ordentlich eingeheizt. Gestartet war der Tag mit dem Flohmarkt rund um den Alten Turm. Am Sonntag, 29. Juli 2018, geht es ab 11 Uhr mit einem Trödel- und Krammarkt, Unterhaltungsprogramm und Mitmachaktionen sowie einem Verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr weiter.

Bereits am frühen Samstagmorgen schlug die Stunde der Schnäppchenjäger. Spielzeug, Bücher, DVDs, Computerspiele oder Bekleidung: Zahlreich hatten die Verkäufer ihre Angebote präsentiert. Für Piet Strohschnieder klingelte der Wecker zuhause bereits um 5 Uhr – und das trotz Ferien. Aber der achtjährige Papenburger wollte sich mithilfe seiner Eltern als Verkäufer ebenfalls rechtzeitig in Stellung bringen. 90 Minuten später war er mit seinem Stand startklar. Einem fünfjährigen Mädchen verkaufte der Achtjährige zwei Hörspiel-CDs.

Zwei Memory-Spiele wechselten am Stand von Björn Hansen (21) den Besitzer. Die Geschäfte liefen nach Einschätzung des Papenburgers aber eher mäßig. Ähnlich äußerte sich Manuela Siepert, die zusammen mit ihrer Tochter Ronja (13) einen Stand aufgebaut hatte. Sie sind seit Jahren auf dem Flohmarkt am Obenende dabei. „Die Zeiten ändern sich“, sagte Siepert. Sie glaubt, dass viele Menschen am Ende lieber über das Internet als auf dem Flohmarkt nach Angeboten stöbern und kaufen.

Mit einem Korb voller Brezeln schlenderte Pfarrer Heiner Lohe über den Flohmarkt. Der Geistliche bot das Laugengebäck zum Stückpreis von einem Euro feil. Das Geld fließt in die Finanzierung der Dachsanierung der St.-Michael-Kirche, für die die Kirchengemeinde einen Eigenanteil in Höhe von rund 200.000 Euro aufbringen muss. Für denselben Zweck bestimmt ist der Erlös aus einem Frühstück im Don-Bosco-Heim. „Steter Tropfen höhlt den Stein“, sagte Lohe im Hinblick auf zahlreiche Aktionen zur Finanzierung.

Ab 22.30 Uhr füllt sich die Partymeile

Zunächst etwas schleppend, zumindest was die Zahl der Besucher anging, begann am Samstagabend der Partyabend „Open Ende am Obenend“. Der Förderkreis Obenende hatte sich erstmals dafür entschieden, Eintritt zu verlangen, was einige möglicherweise vom Besuch der Braderie abgehalten hatten. Erst ab etwa 22.30 Uhr wurden die Schlangen an den Kassen der drei Eingänge länger und einige Tausend Besucher bevölkerten die Festmeile auf dem Michaelisplatz und am Splitting.

Begeisterte das Publikum der Braderie am Samstagabend: Die Sängerin Kerstin Ott mit ihrem Hit „Die immer lacht“. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper





Diejenigen, die gekommen waren, durften unter anderem einen fulminanten Auftritt der Sängerin Kerstin Ott erleben. Ihren größten Hit „Die immer lacht“, der sich 2016 und 2017 insgesamt 62 Wochen in den deutschen Top 100-Singlecharts gehalten hatte, spielte 36-Jährige, die aus Heide in Holstein stammt, gleich zwei Mal. Und zwar zunächst in einer Akustik-Version mit Gitarre und später mit voller Unterstützung von Bässen und Co. Ott zog es dabei immer wieder direkt an den Bühnenrand, dort schüttelte sie Hände von Fans oder posierte für ein Foto.

Mitgebracht hatte die 36-Jährige auch ihre Ehefrau Karolina Ott, die im Hintergrund für den Auf- und Abbau der Bühnentechnik und gemeinsam mit Discjockey DJ Dan aus Bockhorn im Landkreis Friesland den richtigen Ton gesorgt hatte. Nach gut 45 Minuten endete die umjubelte Show dann noch mit ein wenig Pyrotechnik.

„Walking-Acts“ verzaubern die Braderie

Auf der zweiten Open-Air-Bühne und im großen Festzelt gab es Livemusik mit den Bands „Free Steps“ und „No Trix“ zu hören. Als „Walking-Acts“ verwandelten zwei riesige Schmetterlinge den Samstagabend der Braderie kurzzeitig in eine Traumwelt.

Am Sonntag, 29. Juli 2018, gibt es ab 11 Uhr einen Trödel- und Krammarkt sowie ein Unterhaltungsprogramm und Mitmachaktionen. Die Obenender Geschäfte laden von 13 bis 18 Uhr zu einem verkaufsoffenen Nachmittag ein.

