Papenburg. Mit dem Flohmarkt rund um den Alten Turm ist in Papenburg der Julimarkt mit Braderie gestartet. Bereits am frühen Samstagmorgen schlug die Stunde der Schnäppchenjäger. Zum Markttreiben mit Livemusik am Abend erwartet der Förderkreis Obenende mehrere Tausend Besucher.

Spielzeug, Bücher, DVDs, Computerspiele oder Bekleidung: Zahlreich hatten die Verkäufer ihre Angebote präsentiert. Für Piet Strohschnieder klingelte der Wecker zuhause bereits um 5 Uhr – und das trotz Ferien. Aber der achtjährige Papenburger wollte sich mithilfe seiner Eltern als Verkäufer ebenfalls rechtzeitig in Stellung bringen. 90 Minuten später war er mit seinem Stand startklar. Einem fünfjährigen Mädchen verkaufte der Achtjährige zwei Hörspiel-CDs.

Zwei Memory-Spiele wechselten am Stand von Björn Hansen (21) den Besitzer. Die Geschäfte liefen nach Einschätzung des Papenburgers aber eher mäßig. Ähnlich äußerte sich Manuela Siepert, die zusammen mit ihrer Tochter Ronja (13) einen Stand aufgebaut hatte. Sie sind seit Jahren auf dem Flohmarkt am Obenende dabei. „Die Zeiten ändern sich“, sagte Siepert. Sie glaubt, dass viele Menschen am Ende lieber über das Internet als auf dem Flohmarkt nach Angeboten stöbern und kaufen.

Mit einem Korb voller Brezeln schlenderte Pfarrer Heiner Lohe über den Flohmarkt. Der Geistliche bot das Laugengebäck zum Stückpreis von einem Euro feil. Das Geld fließt in die Finanzierung der Dachsanierung der St.-Michael-Kirche, für die die Kirchengemeinde einen Eigenanteil in Höhe von rund 200.000 Euro aufbringen muss. Für denselben Zweck bestimmt ist der Erlös aus einem Frühstück im Don-Bosco-Heim. „Steter Tropfen höhlt den Stein“, sagte Lohe im Hinblick auf zahlreiche Aktionen zur Finanzierung.

Am Abend heißt es „Open Ende am Obenend“. Dazu werden auf der Festmeile auf dem Michaelisplatz und am Splitting zahlreiche Besucher erwartet. Sie erwartet ein Mix aus Open-Air-Konzert, Kirmes und Aktionsprogramm. Musikalischer Top-Act ist Kerstin Ott („Die immer lacht“), die ab Mitternacht auftreten wird. Zuvor gibt es Livemusik mit den Bands „Free Steps“ und „No Trix“. Das Markttreiben läuft seit 13 Uhr, das Abendprogramm beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt an der Abendkasse kostet 5 Euro.

Am Sonntag, 29. Juli 2018, gibt es ab 11 Uhr einen Trödel- und Krammarkt sowie ein Unterhaltungsprogramm und Mitmachaktionen. Die Obenender Geschäfte laden von 13 bis 18 Uhr zu einem verkaufsoffenen Nachmittag ein.

