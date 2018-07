Papenburg. Die Friseur-Innung der Kreishandwerkerschaft Aschendorf-Hümmling hat 17 Auszubildende losgesprochen. Bei einer Feier im Jugendgästehaus in Papenburg bekamen die neuen Gesellinnen ihre Abschlusszeugnisse überreicht.

„Junge Menschen brauchen eine solide Qualifikation und unsere Handwerksbetriebe brauchen qualifizierte Nachwuchskräfte“, sagte Innungsobermeisterin Roswitha Laux in einer kurzen Ansprache. Zudem hob sie hervor, dass die Betriebe seit Jahrzehnten mit großem Engagement ausbildeten und im Zusammenspiel mit Berufsbildenden Schulen und dem Berufsbildungs- und Technologiezentrum des Aschendorf-Hümmlinger Handwerks hervorragende Arbeit leisten würden.

Die Absolventinnen ermutigte Laux, in der Bereitschaft zum Lernen nicht nachzulassen und die Chance zu nutzen, ihren beruflichen Horizont zu erweitern. „Armselig ist der Schüler, der seinen Meister nicht übertrifft“, zitierte die Obermeisterin in diesem Zusammenhang Leonardo da Vinci. Mehrere Absolventinnen streben als Nächstes eine andere Ausbildung, ein Studium oder die Meisterschule an.

Als Prüfungsbeste wurde Jessica Hofmann ausgezeichnet. Zur Belohnung erhielt sie einen Bildungsgutschein im Wert von 300 Euro.