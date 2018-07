Papenburg. Livemusik, Schützenfest und Reitsport – das Angebot im nördlichen Emsland am Wochenende ist vielfältig.

Musikalisch wird es am Wochenende in Papenburg. Zum Julimarkt mit Braderie stehen am Samstag ab 20 Uhr mehrere Bands auf der Bühne. Unter dem Motto „Open End am Obenend“ werden auf der Festmeile auf dem Michaelisplatz und am Splitting neben der Sängerin Kerstin Ott („Die immer lacht“) die Bands „Free Steps“ und „No Trix“ sowie DJ Dan auftreten.

In einem abgesperrten Bereich zwischen dem Kreisel und der Volksbank sowie auf der Freifläche und in einem Zelt werden die Bühnen aufgebaut. Bereits um 8 Uhr startet am Samstag ein Kinderflohmarkt rund um den Alten Turm, den Kinder und Jugendliche kostenlos und ohne Anmeldung bestücken dürfen. Der offizielle Marktauftakt ist um 13 Uhr. Einlass zu dem Abendprogramm ist um 20 Uhr. Am Sonntag wird am Vormittag das Markttreiben fortgesetzt.

Schützenfest in Steinbild

In Steinbild wird am Wochenende von Samstag bis Montag Schützenfest gefeiert. Start ist am Samstag um 8.30 Uhr beim Niedersachsenhaus. Das Königsschießen beginnt um 11 Uhr. Der Ball mit der Band „DaCapo“ beginnt um 20 Uhr. Das Programm am Schützenfestsonntag startet um 14 Uhr mit dem Antreten der Schützen beim Niedersachsenhaus zur Proklamation des neuen Königs. Beim Krönungsball spielen ab 20 Uhr erneut „DaCapo“. Am Montag treten die Schützen um 11 Uhr beim „Steinbilder Hof“ an.

Fahrturnier in Dersum

Runden Geburtstag feiert in diesem Jahr das Fahrturnier in Dersum am Samstag und Sonntag, 28. und 29. Juli 2018. Es findet zum zehnten Mal statt. 75 Teilnehmer gehen an den Start. Los geht es am Samstag um 8 Uhr und am Sonntag um 9 Uhr.

Partys im Limit

Im Limit in Ihrhove gibt es am Freitag die Party „I fink u freeky“ mit Musik der Jahre 2010 bis heute mit DJ Marco. Am Samstag beginnt um 19 Uhr ein Kickerturnier, anschließend startet um 23 Uhr die „Gute Zeiten Party“ mit Musik der 90er-Jahre.