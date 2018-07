Garage brennt in Aschendorf MEC öffnen

Drei Fahrzeuge der Feuerwehr und 25 Kräfte waren in der Nacht im Einsatz. Symbolfoto: Michael Gründel

Aschendorf. In der Nacht zu Mittwoch, 25. Juli, ist gegen 1.30 Uhr die Dachdecke einer Garage an der Wellingtonstraße in Brand geraten.