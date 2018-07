Fußballturniere für Jugendmannschaften in Papenburg MEC öffnen

Auf der Sportanlage von Eintracht Papenburg finden am 3. August mehrere Fußballturniere für Jugendmannschaften statt. Foto: Döbber/Archiv

Papenburg. Ein Saisonvorbereitungsturnier für C- und D-Jugendmannschaften führt die Fußballabteilung des Sportvereins DJK Eintracht Papenburg am Freitag, 3. August, durch. Gespielt wird auf vier Plätzen auf dem Sportgelände am Splitting links.