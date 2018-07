Zum Protest am Papenburger Bahnhof: Zusammen agieren

Gegen die anhaltende Pannenserie am Bahnhofsaufzug in Papenburg protestierten am Samstagmittag rund 80 Menschen. Foto: Christian Belling

Papenburg. In Papenburg haben am Samstag rund 80 Menschen an einer Protestaktion gegen die anhaltende Pannenserie am Bahnhofsaufzug teilgenommen. Ein Kommentar.