Die neuen Gesellen

Linda Siemer (Tischlerei Grale in Friesoythe), Heinrich Brockmann (Tischlerei Jansen in Spahnharrenstätte), Ingo Bock (Tischlerei Holthaus in Brual), Johannes Brelage (Schmees Ladenbau in Lathen), Dominik Buser (Tischlerei Welp & Nordmann in Westoverledingen), Andreas Diekmann (Blockhausbau Schnieders in Papenburg), Kai Hanekamp (Tischlerei Stindt in Werlte), Max Hansemann (Tischlerei Klaßen in Aschendorf), Michael Hen (Tischlerei Dirxen in Lorup), Florian Holt (Tischlerei Ahrens in Niederlangen), Andre Hütt (Tischlerei Büsing in Papenburg), Niklas Kessen (Tischlerei Dübra in Sögel), Dennis Klumpe und Manuel Lindemann (beide Tischlerei Kassens in Esterwegen), Florian Maurer (Tischlerei Lammers in Werlte), Sebastian Niehaus (Tischlerei Flohr in Esterwegen), Simon Olliges (Tischlerei Böhmer in Esterwegen), Julian Peters (Deeken Möbel in Sögel) und Andre Schomaker (Tischlerei Menne und Rhode in Werlte).