Emden/Papenburg. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) für Ostfriesland und Papenburg hat 18 Industriemeister aus den Fachrichtungen Metall- und Elektrotechnik freigesprochen.

Mit der Freisprechung endet die dreijährige Weiterbildung, in der die Industriemeister laut Mitteilung der IHK gelernt haben, Führungsaufgaben in Unternehmen zu übernehmen. Zu den Inhalten der Weiterbildung gehörten neben betriebsspezifischem Fachwissen auch fachübergreifende Qualifikationen im Bereich Führung und Personal.

IHK-Abteilungsleiter Timo Weise überreichte den Absolventen ihre Meisterbriefe bei einer Feierstunde im Plenarsaal der IHK in Emden. In seinem Grußwort betonte Weise die Bedeutung der Weiterbildung für Ostfriesland und Papenburg: „Die regionale Wirtschaft ist auf kompetente Fachkräfte angewiesen. Mit Ihrem Wissen und Können tragen Sie dazu bei, dass vor allem kleine und mittlere Unternehmen auch in Zukunft wettbewerbsfähig bleiben.“

Für den Prüfungsausschuss richteten die Vorsitzenden Ralf Oelrichs (Industriemeister Metall) und Gerhard Garrels (Industriemeister Metall/Elektrotechnik) und für die Industriemeistervereinigung Papenburg-Ostfriesland der erste Vorsitzende Johannes Feimann weitere Grußworte an die Absolventen. Sie gratulierten zu „tollen Leistungen“ und wünschten für die Zukunft viel Erfolg.