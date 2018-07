Nach einem Festgottesdienst in der St.-Josef-Kirche hielten die 25 Absolventen der Fachschule für Heilerziehungspflege ihre Abschlusszeugnisse in der Hand. Foto: Jürgen Eden/St. Lukas-Heim

Papenburg. Das St.-Lukas-Heim in Papenburg hat 25 junge Heilerziehungspfleger verabschiedet. In der Fachschule St. Raphael nahmen sie nach dreijähriger Ausbildung ihre Zeugnisse entgegen. Mit einem Abschlussgottesdienst in der St.-Josef-Kirche feierten die Schüler, Angehörige, Lehrer, Mitarbeiter, Bewohner und Gemeindemitglieder den Übergang in den neuen Lebensabschnitt.