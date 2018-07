Trotz der Zecken im Emsland sollen Kinder draußen spielen

Ein Warnschild mit der Aufschrift „Zecke“ hängt an einem Baum. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Papenburg/ Meppen. Es gibt in diesem Sommer mehr Zecken im Landkreis Emsland als in den Jahren zuvor. Das ist jedoch kein Grund, warum Eltern ihren Kinder verbieten sollten, draußen in der Natur zu spielen. Ein Kommentar.