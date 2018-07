Wasserpflanzen fischt ein Mitarbeiter des Bauhofes aus dem Splitting am Obenende. Foto: Katharina Preuth

Papenburg. Ein Bagger holt an diesen Tagen Wasserpflanzen aus dem Splitting am Papenburger Obenende. Die Arbeiten ordnet die Stadt jährlich an, um eine Verkrautung der Wasserstraßen zu verhindern.