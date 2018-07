Papenburg. „Fantasiereisen für Kinder“ ist eine Sammlung von Geschichten zum Vorlesen. Angelika Biert und die Wahl-Papenburgerin Ruth Korczak haben dieses Buch gemeinsam geschrieben.

Seit zwei Jahren wohnt Ruth Korczak mit ihrem Mann in Papenburg. Als Heilpraktikerin für Psychotherapie hat sie in Köln positive Erfahrung mit den Fantasiereisen gesammelt, sagt sie. Die Entspannungs-Trainerin hat ihren Kindern und Enkeln gerne frei erfundene Geschichten erzählt und diese sind ihr bei der Arbeit zum Buch wieder eingefallen. Darin werden Entspannungs-Übungen in die Geschichten eingebettet. Eltern oder Erzieher können diese vorlesen. Die Kinder lernen dabei, sich aktiv zu entspannen.

Tipps für die Vorbereitung

In einem zweiten Teil des Buches werden Ziele und Möglichkeiten der progressiven Muskelentspannung und des autogenen Trainings erläutert, Anwendungsbereiche für beides genannt, Kontraindikationen aufgeführt und Tipps für Vor- und Nachbereitung gegeben.

Die Autorinnen haben mit der Veröffentlichung ihre Zusammenarbeit fortgesetzt, die sie mit „Fantasiereisen für Erwachsene“ begonnen hatten. Im Vorwort dazu erklären sie: „Immer öfter schreiben wir unsere Fantasiereisen selbst, da sie unser eigenes Herz berühren und wir sie so authentischer weitergeben konnten. Fantasiereisen (...) dienen der Ruhe und Entspannung und können helfen, jederzeit aus dem Stress und dem Alltag herauszutreten.“ In der Arbeit mit Kindern bestehe die Möglichkeit, die Reisen als zusätzlichen Baustein therapeutisch in verschiedenen Bereichen einzusetzen.

Raum für Gefühle

Ziel kann zum Beispiel sein, Raum zu schaffen für die eigenen Gefühle oder auch Geduld zu lernen mit einer „Ampelgeschichte“.

„Fantasiereisen für Kinder“ von Angelika Biert und Ruth Korczak, (ISBN 978-3-00-058791-7) 2018, ist eine knapp 100-seitige Broschüre, kostet 12,50 Euro und ist im Buchhandel erhältlich.