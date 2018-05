Aschendorf. Bei einem Auffahrunfall auf der B 70 in Aschendorf sind am Freitagnachmittag zwei Autofahrer leicht verletzt worden. Die Bundesstraße war gut eine Stunde voll gesperrt.

Das Unglück ereignete sich gegen 15.45 Uhr auf der Brücke über die Bahnlinie. In den Unfall waren zwei Autos verwickelt. Nach Angaben der Polizei war ein 24-jähriger Mann mit seinem Pkw durch Unachtsamkeit auf den Wagen eines 31-Jährigen aufgefahren, nachdem sich in Fahrtrichtung Herbrum ein Rückstau gebildet hatte. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Beide Autos wurden abgeschleppt. Die Bundesstraße war während der Bergungs- und Aufräumarbeiten in beide Fahrtrichtungen bis etwa 17.15 Uhr voll gesperrt.