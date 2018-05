Aschendorf. Am Samstag, 19. Mai, spielt im Heimathaus Aschendorf die preisgekrönte Jazzband „Echoes of Swing“. Wenige Tage danach treten die Musiker zum ersten Mal in der Elbphilharmonie in Hamburg auf.

Jazz lässt viel Raum für Interpretationen, doch die Jazzband „Echoes of Swing“ verfolgt nur ein Ziel. „Wir wollen, dass unsere Zuschauer genauso viel Spaß haben wie wir“, sagt Bandleader Chris Hopkins vor dem Auftritt seiner Band am Samstag um 20 Uhr im Heimathaus Aschendorf. „Außerdem widmen wir uns dem traditionellen Jazz, an dem jeder Spaß haben kann, weil die Musik für sich selbst spricht.“

Seit 20 Jahren spielen Chris Hopkins (Saxophon), Colin T. Dawson (Trompete und Vocals), Bernd Lhotzky (Piano) und Oliver Mewes (Schlagzeug) in unveränderter Besetzung und touren gemeinsam durch die Welt. „Wir haben viele tolle Konzerte erlebt und haben so nicht nur das Emsland, sondern auch Japan, Neuseeland oder Fidschi kennengelernt“, erklärt Hopkins. Der Saxophonist und seine Bandkollegen haben die Eindrücke und Erfahrungen ihrer Reisen in ihrem neuen Album „Travelin“ verarbeitet. „Daran wollen wir auch unsere Zuschauer am Samstag in Aschendorf teilhaben lassen.“

Wichtig ist der Band laut Hopkins guter Rhythmus, schöne Harmonien und Melodien, die in die Beine gehen. „Wir sind auch immer in einem engen Kontakt mit dem Publikum, erzählen Anekdoten zu unserern Songs und wollen einfach Spaß haben.“ Die Band konzentriert sich dabei auf traditionellen Jazz aus den 1920er- bis 1950er-Jahren, komponiert aber auch viele Stücke selbst. „Wir lieben kunstvollen, swingenden Jazz, der verständlich ist und bei dem Zuschauer nicht das Gefühl haben, dass sie Jazzexperten sein müssen, wenn sie ein Konzert sehen wollen.“

Für ihre Arbeit ist die Band „Echoes of Swing“ bereits mehrfach ausgezeichnet worden. Unter anderem in Paris mit dem „Prix de L’Académie du Jazz“ und dem „Grand Prix du Disque des Jazz“ und in Berlin mit dem „Preis der deutschen Schallplattenkritik“. Wenige Tage nach dem Konzert im Heimathaus Aschendorf spielen „Echoes of Swing“ in der Elbphilharmonie in Hamburg.

Das Konzert von „Echoes of Swing“ beginnt um 20 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf im Heimathaus, im Kiosk Bösing, unter Tel. 04962 / 5742 sowie bei Papenburg Kultur unter Tel. 04961 / 82307.