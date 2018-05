Papenburg. Von Flensburg im Norden bis Backnang im Süden, von Frankfurt (Oder) im Osten bis Düsseldorf im Westen. Die Aktion Reportertausch ermöglicht Journalisten einen bundesweiten Perspektivwechsel, auch im Emsland. Nach einer Woche berichten die Tauschreporterinnen der Ems-Zeitung von ihren Eindrücken.

Ohne Kontakte und Netzwerke funktioniert guter Journalismus nicht. Doch der Blick von außen ist ebenso wichtig, weil er neue Perspektiven schafft, von denen Journalisten und auch Leser profitieren können. Genau das hat uns, Kristin Hermann vom Weser-Kurier in Bremen und Carolin Nieder-Entgelmeier von der Neuen Westfälischen in Bielefeld, die Aktion Reportertausch bei der Ems-Zeitung in Papenburg ermöglicht: Eine Woche lang haben wir Schreibtische getauscht.

Nicht nur Kreuzfahrtriesen

Hier sagt man Moin, baut Schiffe und hat viel Platz zum Leben. Viel mehr war uns über das Emsland nicht bekannt. Im Gespräch mit Kollegen, Interviewpartnern und bei einer Führung durch die Meyer Werft erfahren wir, dass Papenburg nicht nur für Kreuzfahrtriesen bekannt ist, sondern auch für kilometerlange Kanäle, Gurken und Küchenkräuter. Wir erfahren, dass das Emsland eine Region ohne Großstadt ist und eine Region, die sich von einem der ärmsten Landstriche Deutschlands in eine Region der Macher entwickelt hat. So steht es ja schließlich auf den Verkehrsschildern an der Bundesstraße 70, die Besucher von auswärts im Emsland willkommen heißen. Aber auch die Fakten sprechen dafür: Niedrige Arbeitslosenquote und hoher Bildungsstand in einer ländlichen Region, die im Gegensatz zu so vielen anderen ländlichen Regionen nicht vom Wegzug der Menschen geprägt ist. Papenburg und das Emsland haben uns überrascht.

Leser stehen täglich auf der Matte

Am Frühstücksbuffet im Hotel treffen wir auf unzählige Radtouristen. Im Supermarkt tummeln sich Werftarbeiter, die sich offenbar nur in Gruppen fortbewegen und in der Kneipe um die Ecke erfahren wir, dass Papenburger gerne Korn trinken. Damit gelingt die Orientierung entlang der Kanäle zwischen Oben- und Untenende übrigens gleich viel besser.

Im Redaktionsalltag klicken wir uns durch ein unbekanntes Redaktionssystem, entschlüsseln für uns unbekannte Begriffe und testen fast täglich die Backkünste unserer Kollegen. Wir sprechen mit grimassenschneidenden Kindern, engagierten Vereinsvorsitzenden, explodierenden Politikern, muskelbepackten Drogendealern, aufgeregten Jazzmusikern und rührseligen Senioren. Die gibt’s natürlich auch in Bremen und Bielefeld, doch so selbstverständlich wie in der Redaktion der Ems-Zeitung in Papenburg stehen die Leser in unseren Redaktionen nicht täglich auf der Matte.

Noch eine Besonderheit für Papenburg und das Emsland.