Papenburg/Meppen. Erstmals seit 2015 sind im Landkreis Emsland wieder Sporen von Kartoffelkrebs entdeckt worden. Nun drohen Konsequenzen für Landwirte und auch Verbraucher, zum Beispiel durch höhere Kosten.

Die Landwirtschaftskammer Niedersachsen und auch das Landwirtschaftsministerium in Hannover bestätigten auf Anfrage entsprechende Informationen unserer Redaktion. „Im Landkreis Emsland sind weitere Fälle von Kartoffelkrebs aufgetreten. Die Untersuchungen dazu dauern noch an“, teilte Walter Hollweg, Pressesprecher der Landwirtschaftskammer (LWK) in Oldenburg, auf Anfrage mit. Weitere deshalb, weil die Erkrankung bereits seit 1999 in der Region bekannt ist und bereits 16 Flächen unter Quarantäne gestellt wurden. Allerdings hat es seit 2015 keinen Nachweis mehr gegeben, so dass die Verunsicherung nun groß ist.

Beim Kartoffelkrebs, auch Synchytrium endobioticum, handelt es sich nicht um ein Tier, sondern um einen Pilz. Er verursacht blumenkohlartige Wucherungen an den Kartoffeln, die Folge sind hohe Ertrags- und Qualitätsverluste. Als anfällig gelten vor allem Sorten, die für die Stärkeproduktion angebaut werden, was im Emsland besonders häufig der Fall ist.

Für Menschen ungefährlich

Für den Menschen ist der Kartoffelkrebs ungefährlich. Für die Landwirte und weiterverarbeitende Betriebe bedeutet er allerdings hohe Ernte- und Einnahmeverluste und andere weitreichende Folgen. Denn auf Flächen, auf denen es Nachweise gibt, ist der Kartoffelanbau für mindestens 20 Jahre untersagt, auf angrenzenden Flächen gelten strenge Regeln für den Kartoffelanbau. Die Sporen können sogar bis zu 40 Jahre im Boden überleben. Die letzte Fläche im Emsland, die unter Quarantäne gestellt wurde, ist 2015 hinzugekommen.

Zwar können die Äcker für andere Früchte genutzt werden, Kartoffeln gelten aber wegen der guten Anbaubedingungen im Emsland, der auskömmlichen Preise und der guten Absatzmöglichkeiten als Umsatzbringer. Mit 22.099 Hektar Anbaufläche von insgesamt 70.360 Hektar für den Ackerbau genutzter Flächen hat der Kartoffelanbau im Emsland laut der jüngsten Agrarstrukturerhebung (ASE) von 2016 auch noch immer eine wichtige Bedeutung für Landwirte im Landkreis.

Sporen in Anhangerde gefunden

Gefunden wurden die Dauersporen jetzt an sogenannter Anhangerde von Pflanzkartoffelpartien, also in Erde, in denen das Pflanzgut gesessen hat, so die LWK. Deshalb seien sämtliche betroffene Pflanzkartoffeln unter Quarantäne gestellt worden. Die Landwirte mussten sich also neue Pflanzkartoffeln besorgen. Weitere Details zu dem Vorfall nannte die LWK auch auf Nachfrage nicht und verwies auf noch laufende Untersuchungen. Nach Informationen unserer Redaktion sind zwei Betriebe betroffen, die Pflanzkartoffeln angebaut haben. Sie mussten mehrere hundert Tonnen Ware vernichten oder an weiterverarbeitende Betriebe liefern, statt sie zu deutlich höheren Preisen an Pflanzkartoffel-Vermarkter zu verkaufen. Einer der Vermarkter hat bereits angekündigt, keine Pflanzkartoffeln aus dem Emsland mehr einzukaufen.

Weitere Folgen des jetzigen Funds von Kartoffelkrebs-Sporen sind noch unklar. Zu einer Sperrung weiterer Flächen ist es bisher nicht gekommen, teilte ein LWK-Sprecher mit. Die Kammer erwarte aber, dass es „auf Grund der aktuellen Gefährdungslage zu einem allgemeinen, bundesweiten Monitoring zur Verbreitung von Kartoffelkrebs“ kommen wird, und zwar „als Umsetzung von EU-Regelungen“.

Zusätzliche Kosten durch mehr Proben drohen

Das Monitoring dürfte Experten zufolge zusätzliche Bodenproben und andere Untersuchungen, zum Beispiel in weiterverarbeitenden Betrieben, notwendig machen. Zwar teilte eine Sprecherin des Niedersächsischen Landwirtschaftsministerium mit, dass es zu dem bevorstehenden Monitoring „noch keine genauen Vorgaben“ gebe. Sie ergänzte aber: „Sollte es zu einer Pflichtuntersuchung von Kartoffelflächen zum Beispiel als Anbauvoraussetzung für die Produktion von Pflanzkartoffeln kommen, ist davon auszugehen, dass dem Landwirt – wie es bereits bei den Untersuchungen auf Nematoden (Fadenwürmer) oder Bakterienringfäule/Bakterienschleimfäule der Fall ist – eine Untersuchungsgebühr auferlegt wird.“

Auch Nematoden sorgen für massive Ernteausfälle. Deshalb müssen bereits seit Anfang 2017 in den Landkreisen Emsland und Grafschaft Bentheim alle Flächen, auf denen Pflanzkartoffeln zum Zwecke des eigenen Nachbaus erzeugt werden sollen, untersucht werden. Das droht nun auch für den Kartoffelkrebs. Eine Konsequenz neben zusätzlichen Proben könnte der Sprecherin des Ministeriums hierbei auch ein Waschen von Pflanzkartoffeln sein. „Soweit die Partien danach frei von belasteten Erden sind, kann eine Vermarktung als Pflanzkartoffel erfolgen“, heißt es. Aber auch das würde die Kartoffelproduktion verteuern. Was am Ende beim Verbraucher in Form höherer Preise ankommen könnte, wollte keiner der Befragten mutmaßen.

Emsland Stärke äußert sich nicht

Die Emsland Stärke aus Emlichheim als größter weiterverarbeitender Betrieb von Kartoffeln und auch Lieferant von Pflanzkartoffeln wollte sich trotz mehrmaliger Anfrage nicht äußern.