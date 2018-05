Papenburg/Meppen. Aus Sicht der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) sind die Probleme beim Kartoffelanbau im Landkreis Emsland hausgemacht. Eine Ursache für das Auftreten von Kartoffelkrebs und Nematoden (Fadenwürmer) könnte einem AbL-Experten auch der Umgang mit Klärschlamm sein.

Wie berichtet, hat es im Emsland erstmals seit 2015 wieder einen Nachweis von Sporen des Kartoffelkrebses gegeben. Dieser Pilz und auch der Fadenwurm bedrohen den Kartoffelanbau in der Region massiv. Er ist zwar für den Menschen ungefährlich, sorgt aber für erhebliche Ernteausfälle und Qualitätsverluste für Landwirte.

AbL fordert „Besinnung auf gute ackerbauliche Praktiken“

Eckehard Niemann, Kartoffel-Experte der AbL Niedersachsen, einer Interessenvertretung traditionell wirtschaftender Bauern, spricht auf Anfrage von „schwerwiegenden Anbau-Verstößen durch Nichtbeachtung von Fruchtfolge-Regeln durch Intensiv-Kartoffelanbauer“, insbesondere im Emsland und der Grafschaft Bentheim. „Kartoffeln kann man entsprechend der ,guten fachlichen Praxis‘ nacheinander nur alle vier Jahre anbauen, damit dazwischen ein möglicher Schädlings-Anfangsbefall in den Böden abgebaut wird. Kartoffelexperten konstatierten dagegen vor allem im Emsland eine massive Konzentration des Stärkekartoffelanbaus auf wenige Betriebe, die infolge Spezialisierung und Flächentausch mittlerweile 50 Prozent der dortigen Anbauflächen innehätten und die zwischen 64 und 76 Prozent ihrer Nutzflächen mit Kartoffeln bestellen“, heißt es in einer von Niemann verfassten Mitteilung.

Weil die früher eingesetzten chemischer Bekämpfungsmittel nicht mehr eingesetzt werden dürfen oder können, weil die Erreger dagegen resistent sind, fordert die AbL eine „grundlegende Besinnung auf gute acker- und pflanzenbauliche Praktiken wie Fruchtfolgen, Sortenwahl, Bodenbearbeitung“ und eine noch intensivere Reinigung von Maschinen von Erde und Ernterückständen.

Klärschlamm unerlaubt weiterverwendet?

Auch Klärschlamm, der aus Anlagen stammt, in denen Abwasser aus der industriellen Kartoffelverarbeitung behandelt wurde und der dann ohne oder ohne ausreichende Kontrolle auf Äckern landete, gilt Niemann zufolge als Ursache für die Probleme. Deshalb hat der Experte jüngst einen Brief an Bundesumweltministerin Svenja Schulze geschrieben. In dem Brief, der unserer Redaktion vorliegt, heißt es, ihm liegen Hinweise vor, dass noch bis zum 2. April 2018 Ausbringungs-Berechtigungen erteilt worden seien, obwohl es seit Oktober 2017 eine Verordnung gebe, die das verbiete. „Da gerade bei industriellen Kartoffelverarbeitern die Erd- und Schaderreger-Anhänge von vielen Kartoffelanbauern zusammenkommen, soll und muss dadurch soll die Verbreitung der Schaderreger durch Klärschlamm-Aufbringung unterbunden werden“, meint Niemann.

Der Experte fragt die Ministerin in dem Brief offen: „Halten Sie die derzeitigen Kontrollen im Rahmen der Verordnung zur Bekämpfung des Kartoffelkrebses und der Kartoffelzytennematoden für ausreichend?“ Eine Antwort des Ministeriums gab es bis Redaktionsschluss dieses Beitrags nicht.