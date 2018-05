Papenburg. Die Taufe eines Zuges der Westfalenbahn auf der Emslandlinie auf den Namen „Papenburg“ findet am Samstag, 8. September 2018, statt.

Das hat die Leiterin der städtischen Agentur für Wirtschaftsförderung, Sabrina Wendt, in der vergangenen Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Tourismus und Kultur mitgeteilt. Demnach beginnt die Zeremonie um 10 Uhr beim Rathaus und wird um 11 Uhr am Bahnhof fortgesetzt. An dem Taufwochenende findet in der Fehnstadt auch das Hafenfest 2018 statt. Wendt wies zudem darauf hin, dass die Stadt dafür auf eigene Kosten eine Rahmenveranstaltung zum Thema Mobilität organisieren müsse. In Papenburg läuft vom 1. bis zum 21. September die Aktion Stadtradeln 2018. An der Aktion zum Klimaschutz und zur Förderung des Radverkehrs beteiligt sich die Fehnstadt zum ersten Mal. Auf der Emslandlinie rollen bereits Züge der Westfalenbahn mit den Namen Lathen, Meppen, Lingen und Salzbergen.