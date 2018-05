Papenburg. Das Pfingstwochenende wird im nördlichen Emsland musikalisch. Aber auch ein Frühlingsfest sowie einige Schützenfeste laden zum Verweilen ein.

Am Freitag, 18. Mai 2018, veranstaltet die Diskothek Limit in Ihrhove ab 23 Uhr die „PF-Freitag-Party“ mit DJ Marco.

Papenburg steht an diesem Samstag, 19. Mai, ganz im Zeichen der Amnesty-Jahresversammlung. Eröffnet wird diese um 9 Uhr im Forum Alte Werft. Gegen 12.30 Uhr ist laut Veranstalter eine Demonstration ab dem Vorplatz der St.-Antonius-Kirche in Richtung Kino geplant. Auf dem Kinovorplatz singt ab 13 Uhr ein „Menschenrechtechor“. Der Tag endet mit einem Konzert von Judith Holofernes. Als Vorband wird die Hümmlinger Band „Dry Dudes“ zu hören sein. Das Konzert beginnt ab 20 Uhr in der Kesselschmiede. Karten kosten an der Abendkasse 20 Euro.

Frühlingsfest am Obenende

Das Frühlingsfest in der Papenburger Von-Velen-Anlage am Pfingstsonntag, 20. Mai, findet von 14 bis 18 Uhr statt. Für das Fest wird der Skulpturengarten geöffnet, in dem eine Ruinenmauer errichtet wurde. Auf dem Programm stehen außerdem Bootsfahrten und Livemusik mit der Band „Trapee“ aus Haren. Im Papenbörger Hus werden Buchweizenpfannkuchen, Kaffee und Kuchen angeboten.

Jazz in Aschendorf

Unter dem Motto „Jazz in Ashtown“ geht am Samstag, 19. Mai, ab 20 Uhr im Aschendorfer Heimathaus ein Jazzkonzert über die Bühne. Es spielt die mehrfach preisgekrönte Band „Echoes of Swing“, die nach Angaben der Veranstalter seit 20 Jahren in unveränderter Besetzung auftritt. Der Eintritt kostet 20 Euro.

„Summer in the City“ am Kino

Das Veranstaltungsformat „Summer in the City“ mit Livemusik feiert an diesem Samstag und Sonntag vor dem Papenburger Kino nach der Premiere im vergangenen Jahr eine Neuauflage. Organisiert wird die Veranstaltung von Werner Ruberg vom Café Engels und dem neuen Gastronomiebetrieb „Brunello“ in Zusammenarbeit mit dem Eventmanager der Papenburg Marketing GmbH (PMG), Roland Averdung. Los geht es am Samstag mit einem Auftritt der Band „Dat Brass“ aus London. Die Musiker treten mit Blechblasinstrumenten auf und spielen Stücke aus den Bereichen House und Hip-Hop. Am Pfingstsonntag stehen die Musiker von „Pickup“ auf der Bühne und spielen Partymusik. Los geht es jeweils um 16 Uhr. Der Eintritt ist frei.

In Sögel findet im Marstall Clemenswerth an diesem Wochenende das musikalische Pfingsttreffen statt. Alle Interessierten sind zum offenen Singen am Pfingstsonntag, 20. Mai, ab 16 Uhr vor dem Haupteingang der Jugendbildungsstätte eingeladen.

Am Pfingstwochenende wird zudem in den Gemeinden Herbrum, Lathen, Lorup, Rhede und Völlenerfehn ein neuer Schützenthron ermittelt.