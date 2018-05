Im Kinoneustart „Deadpool 2“ gründet Deadpool (Bildmitte Ryan Reynolds) das X-Force-Team, um den Bösewicht Cable zur Strecke zu bringen. Foto: 20th Century Fox of Germany

Papenburg. Im Kino Papenburg startet am Donnerstag, 17. Mai 2018, die Comicverfilmung „Deadpool 2“. „Solo - A Star Wars Story“ wird als Vorpremiere gezeigt. Die VHS-Filmrolle präsentiert in der neuen Kinowoche das Drama „The Death of Stalin“.