Papenburg. Jeweils einstimmig hat der Papenburger Ausschuss für Wirtschaft, Kultur und Tourismus Vereinen finanzielle Zuschüsse gewährt.

So erhält der Verein „Vör Anker Papenburg“ 1200 Euro für die Durchführung des Shantychor-Festivals, das am 3. Juni 2018 mit zehn Chören und mehr als 250 Sängern über die Bühne gehen soll. Ebenfalls 1200 Euro bekommt der Männerchor „Fidelitas“ für sein Konzert zum 125-jährigen Vereinsbestehen am 2. November 2018 in der Stadthalle Forum Alte Werft. 1200 Euro werden auch der Theaterwerkstatt Rückenwind für den Bau einer neuen Theaterbühne im Dorfgemeinschaftshaus Aschendorfermoor gewährt. 400 Euro erhält der Kreis-Chorverband Emsland-Grafschaft Bentheim für seinen Projektchor anlässlich des Jahrestreffens der Menschenrechtsorganisation Amnesty International am Pfingstwochenende in Papenburg.