Baustelle Campingplatz: Im hinteren Bereich der Anlage am Prangenweg sollen die neuen Flächen für Dauercamper entstehen. Foto: Gerd Schade

Papenburg. Der Betrieb des Papenburger Campingplatzes am Poggenpoel wird nach der Übernahme durch die Stadt wohl auf Dauer in Hand der Kommune bleiben. Damit sich die Anlage in Zukunft wirtschaftlich trägt, soll sie auf insgesamt 250 Plätze erweitert werden.