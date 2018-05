Freuen sich auf den zehnten Radwandertag: Gerhard Richter (von links), Alexandra Weich und Petra und Hermann Sinnigen.

Papenburg. Am 21. Mai 2018 dreht sich in Papenburg alles um die Freude am Fahrradfahren. In diesem Jahr findet der Radwandertag bereits zum zehnten Mal statt. Die Veranstalter bieten zwei geführte Touren für Hobby- und Profifahrer an. Zeitgleich findet der Mühlenmarkt rund um Meyers Mühle statt.