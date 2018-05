Hoffen auf Sponsoren (von links): Hermann Abheiden (TuS Aschendorf), Jens Schipmann (Eintracht Papenburg), Hermann Terhorst (SV Herbrum), Benno Gerbrand (Eintracht Papenburg), Thomas Abbes (SC Blau-Weiß 94 Papenburg), Johannes Richter (TuS Aschendorf) und Frank Brelage (SV Aschendorfermoor). Foto: Carolin Nieder-Entgelmeier

Papenburg. Rund 200.000 Euro fehlen den fünf Papenburger Fußballvereinen für den geplanten Bau eines Kunstrasenplatzes auf der Schulsportanlage an der Kleiststraße. Deshalb starten sie nun einen Sponsorenaufruf an die Wirtschaft in der Fehnstadt.