pm/gs Aschendorf. Bei einem Verkehrsunfall in Aschendorf ist ein 15-jähriger Rollerfahrer leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte ein 18 Jahre alter Autofahrer den Jugendlichen beim Abbiegen übersehen.

Wie die Beamten weiter mitteilten, ereignete sich das Unglück am Dienstagmorgen auf der Bokeler Straße. Den Angaben zufolge war dort der 18-jährige Fahranfänger aus Aschendorf gegen 7.45 Uhr mit einem VW Touran in Richtung Ortsmitte unterwegs. Als er nach links in die Dr.-Horstmann-Straße abbiegen wollte, übersah er laut Polizei den entgegenkommenden Rollerfahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Der ebenfalls in Aschendorf wohnende Jugendliche stürzte und verletzte sich leicht.