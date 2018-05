helm Aschendorf. Inspiriert von den weltbekannten Malern Van Gogh, Monet und David Hockney stellt der Kölner Künstler Karl-Karol Chrobok derzeit seine Ölmalereien unter dem Titel „Konvergenzen – Von der Abstraktion zur Naturlandschaft“ auf Gut Altenkamp in Aschendorf aus.

Der ursprünglich aus Polen stammende Kunstschöpfer hat eine klassische Ausbildung an der Kunstakademie Krakau absolviert. „Der vielseitige Maler und Installationskünstler Karl-Karol Chrobok hat sich im Laufe der Jahre zu einem begeisterten Pleinairisten entwickelt“, führte Hermann F. Schweitzer in die Ausstellung ein. Der Kunstdozent ist ein langjähriger Begleiter der Künste Chroboks.

Immer farbiger und intensiver

Nachdem die Frühwerke des Künstlers stark von grafischen Strukturen und viel Schwarz-Weiß geprägt worden seien, hätten sich die Arbeiten im Laufe der Zeit immer farbiger und intensiver entwickelt. Schließlich habe er sich heraus ins Grüne gestürzt. „Karl-Karol Chroboks Liebe zum Vitalstoff Baum, zum Grün sowie zum Himmel ist mitreißend“, sagte Schweitzer. Er bringe eine „vitalistische Farbexplosion“ mittels fein gebündelter Linien und mosaikartiger Kästchen souverän auf die Leinwand. Die Bilder zeigen eine Bündelung von Bäumen und größere Himmelsräume. Einen Gegensatz dazu bilden Werke, die sich mit der tonangebenden Farbe Rot um das Menschenbild drehen. Der Künstler selbst sagt: „Farbe ist mein Leben.“

Aus dem Sauerland und dem Rothaargebirge

Aktuell sind in der Ausstellung hauptsächlich Gemälde aus dem Sauerland und dem Rothaargebirge zu sehen. Chrobok arbeitet jedoch an Bildern, die die Umgebung des Emslandes zeigen. „Das Flachland habe ich eher durch einen Zufall für mich entdeckt, als ich Freunde in Bad Berleburg besuchte“, erklärte der Künstler. Die Ausstellung soll durch die kürzlich entstandenen Ölmalereien aus der Umgebung in naher Zeit ergänzt werden. Chrobok plant nach eigenen Angaben außerdem Werke von Papenburg, die bei einem Workshop des Malers Ende Juli entstehen sollen. Am Sonntag, 27. Mai 2018, um 15.30 Uhr lädt die Künstlerin Renate Gatner zu einem Kunstgespräch über die Ausstellung in dem Gutsgebäude ein ein. Weitere Infos und Anmeldung unter Telefon 04962/6505 oder per E-Mail an gut-ealtenkamp@papenburg.de.

Insgesamt lockte die Ausstellung bereits bei der Eröffnung 123 Besucher an. Sie ist noch bis zum 19. August zu sehen.