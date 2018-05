Papenburg. Wegen schweren Diebstahls sind am Montag zwei Männer vor dem Amtsgericht Papenburg zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und vier Monaten beziehungsweise zu einem Jahr und einem Monat verurteilt worden. Beide gaben die gegen sie erhobenen Vorwürfe zu.

Den beiden Hilfsarbeitern war vorgeworfen worden, im vergangenen Jahr drei kleinere Diebstähle und einen schweren begangen zu haben. In der Anklageschrift, die der Staatsanwalt verlas, zählte dieser zunächst die drei kleinere Straftaten auf. Dabei handelte es sich um verschiedene Autoaufbrüche im nördlichen Emsland. Demnach hatten die Angeklagten Navigationssysteme, einen MP3-Player, eine Sonnenbrille sowie eine E-Zigarette entwendet. Die vierte Straftat ist der Diebstahl eines VW Caddys im Wert von 6.300 Euro. In diesem Auto, das die Zwei in Lathen gestohlen haben, hatte die Polizei laut Staatsanwalt das Diebesgut der zuvor genannten Straftaten gefunden.

Beide Angeklagte gestehen

Die Verteidiger räumten die Taten ihrer Mandanten ein. Sie fügten jedoch hinzu, dass die Hintergründe, die zu den Verbrechen führten, nicht unerheblich seien. So hätten beide zuvor in einem Geflügelmaststall gearbeitet. Nach Abzug der Kosten für die Wohnung sei ihnen nur ein Betrag von 400 Euro ausgezahlt worden und selbst dieser sei in den vergangenen zwei Monaten ausgeblieben. In dieser Notsituation hätten die Männer laut Verteidigung das Auto dazu benötigt, um nach Berlin zu fahren, wo beide einen Job in Aussicht gehabt hätten. „Wenn sie nicht abgezockt worden wären, hätten sie die Taten nicht begehen müssen“, so einer der Verteidiger.

Keine Zeugen

Da beide ein Geständnis abgelegt hatten, waren zu der Hauptverhandlung keine Zeugen geladen. In seinem Plädoyer bekräftigte der Staatsanwalt, dass den Angeklagten ihr freimütiges Geständnis positiv ausgelegt werden müsse. Andererseits sei vor allem durch den Diebstahl des Caddys ein erheblicher Sachschaden entstanden. Erschwerend hinzu käme, dass beide bereits vorbestraft seien und sie nicht vorweisen könnten, wo sie in Zukunft leben oder arbeiten würden. Darum forderte er für den ersten Angeklagten, der zuvor bereits eine Gefängnisstrafe absitzen musste, eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten und für seinen Komplizen ein Jahr und vier Monate, jeweils ohne Bewährung.

Die Verteidigung hingegen plädierte auf eine Strafe zur Bewährung. „Es handelte sich um strafbare Handlungen, aber sie sind nachvollziehbar“, erläuterte der Verteidiger. Die Angeklagten bekräftigten, dass sie ihre Taten bedauern würden. „Ich räume alles ein und versuche mein Leben in Ordnung zu bringen“, sagte einer von ihnen.