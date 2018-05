Papenburg. Vor 50 Jahren ist die erste Fußballmannschaft des früheren SV Amisia 09 Papenburg in die damals viergeteilte niedersächsische Verbandsliga aufgestiegen. Es war der größte Tag in der Vereinsgeschichte der Obenender, die 1994 durch die Fusion mit dem FC Germania 08 zum SC Blau-Weiß endete. Nun feierten acht der damals elf Aufstiegshelden in der Gaststätte Schulte-Lind ein Wiedersehen.

Die ehemaligen Kicker schwelgten in Erinnerungen, alte Zeitungsausschnitte und historische Fotos wurden herumgereicht. Mit dabei: Torwart Jan-Dieter Kleinhaus, der inzwischen 84-jährige damalige Senior und Mannschaftsführer Adolf Wessels, Günter Norda, Hermann Hillebrand, Heinrich „Toto“ Hillebrand, Dieter Voskuhl, Manfred Sellere und Bernhard Cordes. Engelbert Pahl musste seine Teilnahme aus Urlaubsgründen absagen. Gedacht wurde der verstorbenen Mitspieler Günter „Cascade“ Voskuhl und Lambert Walker sowie an Trainer Hans Heibült und Betreuer Karl-Heinz Budde. „Wir waren eine Mannschaft, in der Kameradschaft etwas zählte“, sagte der damalige torgefährliche Halbstürmer Bernhard Cordes. „Wir blieben nach Spielschluss in gemütlicher Runde lange zusammen, Jung und Alt haben gut harmoniert“, erzählte Manfred Sellere.

Vor einem halben Jahrhundert hatte die Amisia-Mannschaft die Meisterschaft in der Bezirksliga, Staffel Emsland/Grafschaft Bentheim, geholt. In beiden Spielen um den Aufstieg gegen den TuS Borgloh, Meister der Bezirksliga, Staffel Osnabrück, behielten die Papenburger die Oberhand. Das Hinspiel gewann das Amisia-Team 3:1. In der Vorschau der Ems-Zeitung war seinerzeit zu lesen, dass Borgloh mit dem 101-Tore-Sturm bei nur einer Niederlage im ersten Saisonspiel seit mehr als einem Jahr daheim ungeschlagen war. „Über 300 Anhänger haben uns unterstützt“, erinnert sich Hermann Hillebrand. „Unglaublich.“ Eine Woche später wurde der TuS im Rückspiel vor rund 1000 Zuschauern auf dem Hans-Nolte-Platz hinter dem damaligen Vereinslokal Hilling mit 5:1 besiegt werden. Amisia stieg auf – das Obenende stand im wahrsten Sinne Kopf.

Dieser 16. Juni 1968 wurde zum größten Tag der Vereinsgeschichte. „Die konsternierten Borgloher hatten sich vor der Niederlage noch zuversichtlich gezeigt. Sie wollten mit einem Sieg ein drittes Spiel auf neutralem Platz in Haselünne erreichen“, berichtet Günter Norda. Er gehörte schon 1964 neben Adolf Wessels, Bernhard Cordes, Manfred Sellere und Heinrich Hillebrand zu jener Elf, die direkt am 8. Längengrad in Osnabrück-Hellern den Bezirkstitel holte. Mit dem Aufstieg in die damals eingleisige Bezirksliga Osnabrück verbesserte sich das Spielniveau der Papenburger. Ein Zufall war daher der Aufstieg in die Verbandsliga nicht.