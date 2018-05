Hoher Schaden bei Einbruch in Pfarrhaus in Papenburg MEC öffnen

Die Einbrecher waren durch ein aufgebrochenes Fenster in das Pfarreigebäude an der Kirchstraße in Papenburg gelangt. Symbolfoto: Frank Rumpenhorst/dpa

pm/dgt Papenburg. Bei einem Einbruch in das Pfarreigebäude der Gemeinde St. Antonius an der Kirchstraße in Papenburg ist ein Schaden von mehr als 3000 Euro entstanden.