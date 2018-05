Papenburg. Der ehemalige Leiter des ZDF-Studios in New York City, Klaus Prömpers, hat in der Alten Drostei in Papenburg über die bisherige Politik des US-amerikanischen Präsidenten Donald Trump Bilanz gezogen.

Schnell machte Prömpers dem interessierten Publikum deutlich, dass er Trump für einen „Showman und Entertainer“ hält, dem es weniger um die reinen Fakten als mehr um die große Inszenierung gehe. So zitierte der USA-Kenner eine Statistik der Zeitung „The New York Times“, in der diese auflistet, dass Trump als Präsident bereits 1300-mal gelogen habe. „Das sind sechseinhalb Lügen pro Tag“, so Prömpers. Dabei gab er zu, dass er nicht einschätzen könne, ob Trump sich einfach irre oder bewusst falsche Aussagen tätige. „Begreift er eigentlich, was er sagt? Ich habe da meine Zweifel“, sagte Prömpers. Dennoch dürfe die Welt nicht vergessen, dass es sich bei dem Präsidenten um einen der mächtigsten Männer handele. „Er ist der Mann am Atomknopf“, warnte der Journalist.

Darüber hinaus sieht er in Trump einen Rechtspopulisten, wie es sie auch in Europa gebe. Als Beispiel nannte Prömpers dafür den Bau einer Mauer zu Mexiko, den der US-Präsident zwar plane und dafür in seinem Land Stimmung mache, aber für den er noch nicht einen einzigen Cent zusammen habe. Alleine durch die Ankündigung bietet er laut Prömpers eine einfache Lösung für ein komplexes Problem, wie es bei Rechtspopulisten üblich sei. „Wir sind nach ´45 groß geworden mit dem Wissen, Demokratie ist ein Selbstläufer. Das ist sie nicht“, sagte der ehemalige ZDF-Studioleiter. Gegen Populisten aus den USA, Europa, aber auch Russland oder der Türkei müsse man sich anstrengen, das hohe Gut der Demokratie zu wahren, appellierte Prömpers.

In seinem knapp einstündigen Vortrag riss er außerdem die Themen Austritt aus dem Pariser Klimaabkommen, die Steuerreform, Russlands Einfluss auf die amerikanische Politik sowie die Medienlandschaft der USA an. Der Journalist selbst brillierte an dem Abend mit einem fundierten Amerikawissen. Mit einer Mischung aus Ernst, Zynismus und trockenem Humor teilte er seinen Wissenschatz mit den Papenburgern. Dennoch blieben einige Gedankensprünge für diejenigen im Publikum, die keine USA-Experten sind, nur schwer nachvollziehbar.

Eine anschließende Diskussionsrunde nahm dann auch fast mehr Zeit in Anspruch als der Vortrag selbst. Wobei es streckenweise weniger um die amerikanische Politik als mehr um die Rolle der Medien ging, zu der der ehemalige Journalist ebenfalls Auskunft geben konnte. Und schließlich stellte Prömpers noch seine eigene Publikation „So geht Frieden. Von Menschen, die um ihn ringen“ vor.