Strahlender Sonnenschein und gute Stimmung herrschten beim zweiten Holi-Festival in Papenburg. Foto: Jennifer Kemker

Papenburg. Mehrere Tausend Farbbeutel haben am Samstag wieder rund 500 Besucher beim zweiten Holi-Festival in Papenburg am Obenende in die Luft geworfen. Zusätzlich zu dem bunten Maismehl gab es auch einen Bereich mit einer Schaumkanone.