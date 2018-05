Papenburg. In der EU-Debatte um CO2-Reduzierungsziele für Autos bis zum Jahr 2030 und die Schaffung von mehr Elektromobilität fordert der Sögeler Europa-Abgeordnete Jens Gieseke (CDU) weniger Hysterie.

Stattdessen warb er in einem Gastvortrag bei der Mitgliederversammlung des CDU-Stadtverbandes Papenburg-Aschendorf für eine größere Technologie-Offenheit statt der Durchsetzung von Verboten durch Gesetzgebung.

In der Debatte werde auch von EU-Parlamentariern vielfach hysterisch argumentiert, sagte Gieseke. „Am Ende muss der Bürger und nicht die Politik über das individuelle Mobilitätsbedürfnis entscheiden. Ideologisch geprägte Diskussionen mit eilfertigen Verbotsforderungen für den Verbrennungsmotor hält Gieseke für falsch. Am Diesel- und Verbrennungsmotor hängen nach seinen Worten europaweit rund zwölf Millionen Arbeitsplätze. Im Übrigen werde die Debatte über Dieselfahrverbote in der EU nicht annähernd so leidenschaftlich geführt wie in Deutschland. Grundsätzlich müsse es darum gehen, sich von einseitigen Sichtweisen zu verabschieden.

Grundsätzlich werde die parlamentarische Arbeit auf EU-Ebene derzeit durch den bevorstehenden Brexit erschwert. „Das liegt uns schwer im Magen“, sagte Gieseke, der bei der Europawahl 2019 für eine zweite Amtszeit antritt. Allein den Haushalt im Zusammenhang mit dem Brexit zu verhandeln sei extrem schwierig, so Gieseke.