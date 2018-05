Mehr als 20 Verhandlungstage sind in einem Prozess gegen drei mutmaßliche Autoschieber angesetzt, die von Papenburg aus agiert haben. Symbolfoto: Michael Gründel

Papenburg/Bielefeld. Luxuskarossen sind nicht nur für Autohersteller gewinnträchtig: Fast 800.000 Euro soll ein Mann eingestrichen haben, der im großen Stil gestohlene Pkw an andere Hehler weiterverkauft hat. Er steht seit Freitag mit zwei mutmaßlichen Mittätern in Bielefeld vor Gericht. Es geht um 19 teure Autos – sie wurden in einer Halle in Papenburg „frisiert“ und dann nach Osteuropa verschoben.