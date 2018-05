Papenburg. In Papenburg ist Maimarktzeit. Insgesamt fünf Tage lang drehen die Fahrgeschäfte auf dem Untenender Marktplatz an der Rathausstraße ihre Runden. EZ-Volontärin Katharina Preuth hat sich in das Getümmel gestürzt und vom „Break-Dancer“ bis zu den Schokofrüchten Kirmestypisches getestet.

Gleich unter dem blau erleuchteten Schild mit der Aufschrift „Herzlich Willkommen“ liegt ein angebissener, achtlos liegengelassener Paradiesapfel. Mit Zucker überzogene Früchte gehören genauso zu einem typischen Rummelbesuch wie Autoscooter oder Dosenwerfen. Mein Ziel ist es heute, alles mitzunehmen, was eine Kirmes zu bieten hat. Das hat, um es vorwegzunehmen, nicht geklappt.

Strategisch wohl überlegt, wähle ich als erstes Fahrgeschäft den „Break-Dancer“ aus, bevor es ans Fettgebäck oder die Zuckerwatte geht. Das erweist sich aus Sicht meines Magens als gute Idee. Noch ist es hell draußen, trotzdem sind die blinkenden Lichter des Fahrgeschäftes schon von Weitem zu sehen. Auch das laute Summen des Motors ist gut hörbar und ruft direkt Erinnerungen an frühere Kirmesbesuche hervor, genau wie das Geräusch des Podiums auf dem Weg zu meinem Platz. Bei jedem Schritt scheppert die Konstruktion.

Ich setze mich in einen der Wagen, ein Mitarbeiter kommt, nimmt meinen pinken Chip entgegen und verriegelt den Sicherheitsbügel. Völlig entspannt warte ich darauf, dass die Fahrt beginnt. Das letzte Mal saß ich als Jugendliche im Break-Dancer. Das ist jetzt schon einige Zeit her, daher scheine ich einfach vergessen zu haben, wie es sich anfühlt.

Die ersten Minuten sind toll, es kribbelt angenehm im ganzen Körper, wenn das Fahrgeschäft beschleunigt und abrupt abbremst. Doch dann wünsche ich mir, dass es endlich aufhört. Der Break-Dancer wird schneller. Hoch konzentriert versuche ich, einen festen Punkt zu fixieren und gegen die Übelkeit anzukämpfen, was bei der Geschwindigkeit gar nicht so einfach ist. Dann ist die Fahrt zu Ende, ich wanke zurück und bin froh, dass ich vorher nichts gegessen habe.

Beim Autoscooter gibt es keine Vorfahrtsregeln

Zur Entspannung und damit ich das auch von der Liste streichen kann, setze ich mich als Nächstes in den Autoscooter. Alle Wagen sind zu diesem Zeitpunkt besetzt, hier herrscht Hochbetrieb. Eher unmotiviert stecke ich den Chip in den Schlitz und drücke das Gaspedal durch, eine Bremse gibt es nicht. Krampfhaft versuche ich, den anderen Autos auszuweichen. Doch an die Straßenverkehrsordnung hält sich hier niemand, Rechts vor Links gibt es nicht. Aber sobald ich den Instinkt überwunden habe, andere Autos nicht zu rammen, beginnt der Spaß. Die Runde ist viel zu schnell vorbei. Mit Karacho in die Wagen anderer Fahrgäste zu knallen, ist besser als gedacht.

Jetzt ist es Zeit für eine kleine Stärkung. Nach einer selbst gemachten Caipirinha am Cocktailstand von Jonny Eden, dem Pressesprecher des Schaustellerverbandes Ostfriesland, gönne ich mir mit Schokolade überzogene Erdbeeren. Mit vier Euro fünfzig sind die fünf Beeren am Stil sehr teuer, denke ich noch. Doch nach dem ersten Bissen ändere ich meine Meinung. Mit „Kinder Country“-Stücken verziert, schmecken Obst und Schokoladenüberzug einfach köstlich. Dieser Genuss ist mein Kirmes-Highlight.

Trostpreis ist eine pinke XXL-Brille

Auf dem Weg zum Musik-Express mache ich noch schnell beim Dosenwerfen Halt. Da eine stehen bleibt, gibt es statt der freien Auswahl nur den Trostpreis – eine pinke XXL-Brille. Ganz hinten in der Ecke des Platzes, direkt neben dem beim Regen nicht laufenden Kettenkarussell dreht der Musik-Express Runde um Runde. Ich setze mich in eine leere Bank, ganz nach außen. Mein Fahrpartner, der einige Kilos mehr auf die Waage bringt als ich, will es sich rechts neben mir bequem machen. Doch einer der Mitarbeiter weist uns leicht panisch an, schnell noch die Plätze zu tauschen. Zum Glück. Die Flugkraft drückt die Gäste während der Fahrt nach außen. Mein Sitznachbar hätte mich vermutlich zerquetscht. So aber werden es gemütliche Runden unter einem trockenen Dach, während draußen der Regen fällt.

Viel leckeres Essen

Wäre ich nicht beruflich hier unterwegs, wäre jetzt für mich der Zeitpunkt gekommen, zufrieden den Rummel zu verlassen. Stattdessen besorge ich mir einige Lose, angele Enten, greife nach Kuscheltieren und esse Fischbrötchen und Berliner. Nach diesem üppigen Mahl und weil ich mich irgendwie nicht so recht traue, entscheide ich, auf den „Take off“ zu verzichten. Noch rasanter als der Break-Dancer, hätte sich mir in diesem größten Fahrgeschäft des Papenburger Maimarktes sicherlich der Magen umgedreht.

Meine Resonanz nach knapp zwei Stunden Kirmes: Mit einem Stoffkrümelmonster, einer Riesenbrille, einem Stoffeinhorn und einem Pelikan unter dem Arm wanke ich mit leichter Übelkeit, von den Fahrgeschäften und dem zu vielen, aber einfach leckeren Essen, zufrieden zum Ausgang. Hinter mir endet der erste von fünf Kirmestagen. Das Aufräumen beginnt und auch die Paradiesapfelreste sind mittlerweile verschwunden.