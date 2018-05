Bielefeld/Papenburg. Drei mutmaßliche Mitglieder einer Autoschieberbande stehen ab Freitag in Bielefeld vor Gericht. Sie sollen in Papenburg ein Lager betrieben haben, um die Fahrzeuge für den Weiterverkauf zu präparieren.

Die Gruppe soll überwiegend in Nordrhein-Westfalen sowie rund um Frankfurt immer wieder Luxusautos gestohlen und weiterverkauft haben, darunter zahlreiche hochwertige SUVs und Limousinen. In einer Lagerhalle in Papenburg sollen sie dann die Fahrgestellnummern ausgefräst und ausgetauscht haben. Es sind mehr als 20 Prozesstage bis Ende Oktober angesetzt.

Damit die Fahrzeuge nicht als Diebesgut zu erkennen waren, sollen die Diebe Daten, Kennzeichen und Papiere anderer Fahrzeuge kopiert haben. Die mutmaßlichen Bandenmitglieder waren der Polizei in Bielefeld ins Netz gegangen, weil eines der gestohlenen Fahrzeuge hier geortet werden konnte.

Die drei Angeklagten waren nach Angaben der Ermittler vor allem mit dem Umbau und dem Weiterverkauf der Fahrzeuge beschäftigt. Der Diebstahl selbst wird ihnen nicht angelastet.