Papenburg/Münster. Einen schöneren Rahmen kann er sich nicht vorstellen. Wenn der gebürtige Papenburger und ehemalige Pastor Clemens Wilken am Freitagabend, 11. Mai 2018, auf dem Katholikentag einen Gottesdienst mitgestaltet, vollendet er sein 90. Lebensjahr.

Wilken, der in der Fehnstadt geboren und als jüngstes von fünf Kindern aufgewachsen ist und bis 1947 in Papenburg gelebt hat, bereitet aber nicht irgendeine heilige Messe vor. Wie der Theologe im Gespräch mit unserer Redaktion berichtet, engagiert er sich in der Vereinigung katholischer Priester und ihrer Frauen. Wie es auf deren Internetseite heißt, dürfen die meisten der katholischen Priester, die geheiratet oder ihre Partnerschaft öffentlich gemacht haben, ihr Amt deswegen nicht mehr ausüben.

So ist es auch Clemens Wilken ergangen. „Der Haken ist das Zölibat“, sagt er über die Ehelosigkeit, zu der katholische Geistliche verpflichtet sind. Bevor er in den 70er-Jahren seine Frau Carola (72) kennenlernte, sei er mit Leib und Seele Seelsorger gewesen, betont Wilken. Aus ihrer Ehe, die 1977 geschlossen wurde, gingen zwei Söhne hervor, die heute 38 und 40 Jahre alt sind.

Das Bild Gottes

„Ich war immer mit der Kirche verbunden“, sagt Wilken, dessen Elternhaus nahe dem früheren Café Röttgers gestanden habe und nach seinen Worten im Zweiten Weltkrieg durch zwei Fliegerbomben zerstört wurde. Er selbst war im Alter von 15 Jahren als Luftwaffenhelfer zum Kriegsdienst einberufen worden. Im strengen Winter 1944/45 habe er nachts auf einem Geschützturm in Jever mit einem Apparat nach englischen Tieffliegern horchen müssen. In einer dieser Nächte habe der Sternenhimmel über ihm geleuchtet, sagt Wilken. „Das ist für mich das Bild Gottes.“

Heimatprimiz 1958

Nach dem Krieg nahm er ein Studium in Theologie und Philosophie auf. Die Studienzeit führte ihn nach Frankfurt am Main und nach München. Priesterweihe und Heimatprimiz (in der St.-Antonius-Kirche) des Jesuiten erfolgten 1958. Fortan arbeitete Wilken zunächst in der Studenten- und Jugendseelsorge hauptsächlich in Lübeck. Später leitete er ein Exerzitienhaus in Viersen bei Mönchengladbach.

Der Weg zurück in die Laisierung habe wehgetan. Und doch habe er im Vergleich zu anderen Priestern, die heiraten wollten, Glück gehabt, sagt Wilken. Ihm sei es dank der Unterstützung eines Weihbischofes gelungen, als Lehrer an einem Gymnasium in Bad Münstereifel Fuß zu fassen, wo der Diplom-Theologe Religion, Philosophie und Politik unterrichtete.

Ein Plädoyer für die Ökumene

Wilken bescheinigt der Kirche ein gestörtes Verhältnis zu Liebe und Sexualität. Seine offene Kritik an der katholischen Kirche sowie seine Thesen inklusive der Botschaft „Wo Liebe ist, ist Gott“ sind in seinem Buch „Komm, geh mit!“ nachzulesen. Darin finden sich zudem biografische Passagen (auch über seine Zeit in Papenburg) und Gedichte, Gebete und Meditationen. Zudem ist es ein Plädoyer für die Ökumene. Wilken bezeichnet sein 428 Seiten starkes Werk, das im Verlag Books on Demand (Norderstedt, ISBN 978-3-74604-949-6) erschienen ist und 21 Euro kostet, als „Schatzkästlein“.

Die katholische Kirche ist nach seiner Auffassung ihre eigene Gefangene durch festgeschriebene Dogmen. „Sie kann sich nicht befreien von den Fesseln der Männerherrschaft, dem Pflichtzölibat und anderen Dingen – zum Schaden der Verkündigung und der Seelsorge“, schreibt Wilken in einem Beitrag für die „Kölner Rundschau“. Aus seiner Sicht würde es das Gesicht der Kirche menschlicher gestalten, wenn Frauen und verheiratete Katholiken Priester werden könnten.