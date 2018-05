Zu EU-Datenschutzregeln: Ehrenamt wird erschwert

Papenburg. Die Vereine im nördlichen Emsland tun gut daran, sich mit dem Thema EU-Datenschutzrichtlinie auseinanderzusetzen. Sie bedeuten aber auch Mehrarbeit fürs Ehrenamt. Ein Kommentar.

Die Vereine im nördlichen Emsland tun gut daran, sich mit dem Thema EU-Datenschutzrichtlinie auseinanderzusetzen. Menschen, die einem etwas Böses wollen, oder solche, die täglich nichts anderes tun, Abmahnungen zu verschicken und dafür Gebühren zu kassieren, lauern schließlich überall.

Im Streitfall ist es dann von Vorteil, belegen zu können, mit sämtlichen Mitgliederdaten vertrauensvoll umgegangen zu sein, sie nicht unberechtigt weiter gegeben oder ohne Erlaubnis auf Internetseiten veröffentlicht zu haben. Und die Mitglieder darüber informiert zu haben, welche Daten zu welchem Zweck vom Verein gespeichert werden.

Ganz unbekannt sollten solche generellen Dinge in Vereinen eigentlich auch in der Vergangenheit in Vereinen gewesen sein. Wenn doch, ist es gut, wenn die jetzige Diskussion um die EU-Verordnung für ein „Aufräumen“ in der Vereinsverwaltung sorgt.

Dennoch ist auch Kritik an den neuen Regeln erlaubt. Sie räumen beispielsweise dem Betroffenen bei Diskriminierung und Rufschädigung das Recht ein, Schmerzensgeld zu fordern. Ist eine unerlaubte Veröffentlichung eines Namens oder eines Bildes im Vereinsmagazin oder Homepage bereits so ein Fall? Das muss letztlich die Rechtssprechung nach Einführung zeigen.

Sicher ist. Das Ehrenamt wird durch die Verordnung keineswegs einfacher.