Papenburg. Am zweiten Maiwochenende 2018 gibt es im nördlichen Emsland eine Kirmes, Schützenfeste, Konzerte, ein Holi-Festival und den Danone-Nations-Cup.

Ein Gemeinschaftskonzert in der Papenburger Stadthalle Forum Alte Werft veranstalten am Freitag, 11. Mai 2018, um 19.30 Uhr das Wiener Akkordeonorchester und das Auswahlorchester des Landes Niedersachsen. Auf dem musikalischen Programm stehen aufseiten des Wiener Ensembles klassische Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Strauß oder Robert Stolz und Kompositionen für Akkordeonorchester sowie aktuelle Stücke. Das Orchester „Accollage“, das Landesauswahlorchester Niedersachsen des Deutschen Harmonika Verbandes ist, ergänzt das Konzert unter anderem mit einem neuen Unterhaltungsprogramm, das in Papenburg erstmals auf die Bühne gebracht wird. Tickets gibt es für 10 Euro an der Abendkasse.

Die Pianistin Mzia Jajanidze gastiert am Samstag, 12. Mai, um 17 Uhr in der Villa Dieckhaus in Papenburg in der Reihe „Weltklassik am Klavier“. Laut Veranstalter wird Jajanidze Stücke von Bach, Mozart, Chopin und Schumann spielen. Der Eintrittspreis zum Konzert beträgt 20 Euro, Studenten zahlen 15 Euro, für Jugendliche bis 18 Jahre ist der Eintritt frei. Reservierungen sind per E-Mail an info@weltklassik.de oder unter Telefon 0211/9365090 möglich. Karten für ein „After-Concert-Dinner“ gibt es unter Telefon 04961/ 809620.

In Papenburg hat der Kirmesreigen begonnen. Bis einschließlich Montag, 14. Mai, wird in der Fehnstadt Maimarkt gefeiert. Die Stadt Papenburg weist darauf hin, dass der Bereich zwischen „Villa Dieckhaus“ und B 70 (Rathausstraße) bis Dienstagvormittag, 15. Mai, für den öffentlichen Verkehr gesperrt ist. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Danone-Nations-Cup mit 25 Jugendmannschaften

Beim DJK Eintracht Papenburg findet am Samstag, 12. Mai, die Qualifikationsrunde des Danone-Nations-Cup mit 25 Jugendmannschaften statt. Um den An- und Abreiseverkehr an diesem Tag zu regeln, wird der Bereich Splitting links von der Johann-Bunte-Straße bis zu „Stells Brücke“ in Richtung Surwold als Einbahnstraße ausgewiesen. Parkplätze stehen beim Medizinischen Versorgungszentrum an der Birkenallee, bei der St. Marien-Kirche und auf dem Schulhof der Splittingschule bereit. Der Parkplatz vor der Sportanlage bleibt Rettungsfahrzeugen, Behinderten und Fahrradfahrern vorbehalten.

Die Katholische Landjugendbewegung Papenburg veranstaltet am Samstag, 12. Mai, ab 14 Uhr das zweite Papenburger Holi-Farbfestival auf dem Freigelände hinter der Gaststätte Schulte-Lind. Der Eintritt beträgt 15 Euro.

In der Diskothek Limit in Ihrhove wird am Samstag, 12. Mai, ab 23 Uhr „Deine Mudda-Party“ mit DJ Marco gefeiert.

In Aschendorfermoor und Renkenberge wird an diesem Wochenende ein neuer Schützenthron ermittelt.