Papenburg. Das Kino Papenburg startet am Donnerstag, 10. Mai 2018, mit dem Action-Fantasy-Film „Rampage“, der Komödie „I Feel Pretty“, dem Horrorfilm „Wahrheit oder Pflicht“ und dem Familienfilm „Liliane Susewind - Ein tierisches Abenteuer“ in die neue Kinowoche. „Deadpool 2“ wird in einer Vorpremiere gezeigt. Die VHS-Filmrolle präsentiert den Dokumentarfilm „Die Nacht der Nächte“.

In Rampage - Big Meets Bigger kommt der Primatenforscher Davis Okoye (Dwayne Johnson) nicht besonders gut mit seinen Mitmenschen zurecht, mit dem Gorilla George hingegen schon. Okoye hat den außergewöhnlich intelligenten Silberrücken aufgezogen, seit dieser ein kleines Affenbaby war, und die beiden verbindet eine tiefe Freundschaft. Doch dann geht eines Tages ein illegales Genexperiment gehörig schief und der eigentlich so sanftmütige George mutiert zu einem gewaltigen, wildgewordenen Monster. Auch andere Tiere wurden in wilde Bestien verwandelt. Okoye schließt sich mit der Gentechnikerin Dr. Kate Caldwell (Naomie Harris) zusammen, um ein Gegenmittel zu entwickeln, das die Tiere wieder zurückverwandelt.

Renee (Amy Schumer) weiß in I Feel Pretty sehr wohl wie es ist knapper Durchschnitt in der Welt der Schönen zu sein. Doch ihr Selbstbild ändert sich buchstäblich schlagartig mit einem ungebremsten Sturz vom Fitnessrad: plötzlich sieht sie sich wunderschön, auch wenn ihre Umgebung das nicht genauso erkennt. Mit ganz neuem Selbstvertrauen klettert sie unerwartet auf der Karriereleiter einer Kosmetikfirma nach oben und gewinnt endlich den Respekt der von ihr so bewunderten Chefin Avery LeClaire (Michelle Williams).

Im Horrorfilm Wahrheit oder Pflicht werden die Studentin Olivia (Lucy Hale), ihre beste Freundin Markie (Violett Beane) und andere Freunde während eines Mexiko-Trips von der Urlaubsbekanntschaft Carter (Landon Liboiron) in vermeintlich harmloses Wahrheit-oder-Pflicht-Spiel verwickelt. Dabei verhält sich Carter äußerst merkwürdig, doch erst als Olivia schon wieder nach Hause zurückgekehrt ist, nimmt sie sich seine Warnungen zu Herzen: denn wer eine Mutprobe verweigert oder nicht die Wahrheit sagt, stirbt.

In Liliane Susewind - Ein tierisches Abenteuer kann Liliane (Malu Leicher) mit Tieren sprechen. Diese besondere Gabe hat Lilli bis jetzt allerdings immer nur in Schwierigkeiten gebracht. Als ein Stadtfest wegen ihrer Fähigkeiten komplett im Chaos versinkt, muss sie mit ihren Eltern Regina (Peri Baumeister) und Ferdinand (Tom Beck) und ihrem Hund Bonsai umziehen. In der neuen Stadt schwört Lilli, ihr Geheimnis für sich zu behalten. Doch dann macht ein gemeiner Tierdieb den städtischen Zoo unsicher.

Am Freitag, 11. Mai, wird in der Reihe „Midnight Movies“ der Horrorfilm Zombies! Überlebe die Toten gezeigt. Deadpool 2 ist am Mittwoch, 16. Mai, in einer Vorpremiere zu sehen.

Die VHS-Filmrolle zeigt am Montag, 14., und Mittwoch, 16. Mai, jeweils um 17 und 20 Uhr den Dokumentarfilm Die Nacht der Nächte: In der Dokumentation begleiten die Samdereli-Schwestern ein indisches Ehepaar, das gegen das Kastensystem geheiratet hat, ein japanisches Ehepaar, das zwangsverheiratet wurde, ein knorriges Nachkriegspaar aus dem Ruhrgebiet und zwei homosexuelle Männer aus den USA, die erst heiraten durften, nachdem sie schon fünf Jahrzehnte beisammen waren. Vier Paare aus drei Kontinenten erzählen offen und ehrlich, was es heißen kann, 55 Jahre und länger zusammen zu sein.