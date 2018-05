Aschendorf. Johanna und August Keseling aus Aschendorf sind seit 60 Jahren verheiratet. Im Mai feiern sie ihren 60. Hochzeitstag.

In der Region bekannt sind die beiden wegen ihrer Kleidertransporte nach Bosnien. Gemeinsam organisierten sie zwischen 1991 und 2001 insgesamt 13 Sammelaktionen für Bedürftige. Dazu richteten die beiden in ihrem eigenen Haus in Aschendorf eine Art Zentrale ein. Tüten- und kistenweise Spenden seien bei den Keselings abgegeben worden, berichtet das Paar. Hauptsächlich habe es sich dabei um Kleidung gehandelt, aber auch Medikamente oder Spielzeug haben sie gesammelt. „Wir mussten jedes Teil durchgucken“, erinnert sich Johanna Keseling. Sie war für die Aufbereitung der Spenden zuständig. Sie habe viel Hilfe vom katholischen Frauenbund erhalten, sagt sie. Die Garage, der Keller oder das Bügelzimmer des Ehepaares standen voller Kartons. „Wir mussten sogar die Garagen der Nachbarn strapazieren“, ergänzt August Keseling. Er hat die Touren nach Bosnien organisiert. „Es war nicht einfach Fahrer und Fahrzeuge zu besorgen. Das sind über 2000 Kilometer“, sagt er. An dieses gemeinsame Großprojekt erinnern sich die beiden gerne zurück. Als Paar haben sie vielen Menschen geholfen. „Das hat Freude gemacht“, sagt seine Ehefrau.

Bundesverdienstkreuz für Bosnien-Transporte

Für das Engagement hat August Keseling schließlich 2006 das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen. „Für mich gab es einen dicken Blumenstrauß“, sagt Johanna Keseling.

Kennengelernt haben sie sich im Jahr 1956 in Neuenhaus in der Grafschaft Bentheim. Den gebürtigen Lingener August Keseling hat es nach dem Landwirtschaftsstudium in die Heimatstadt seiner heutigen Frau verschlagen. Neben der Arbeit, zum Feierabend oder an den Wochenenden blieb jedoch etwas Zeit für das Vergnügen. Da haben sie sich verliebt, erzählt er. Bereits ein Jahr danach haben sie sich verlobt und am 8. Mai 1958 geheiratet.

Über verschiedene berufliche Stationen führte es die Keselings letztendlich nach Aschendorf. Dort erhielt August Keseling, mittlerweile ein erfahrener Dozent, eine Anstellung an der landwirtschaftlichen Fachschule und im Anschluss an der Kreisberufschule in Papenburg. Dort wurde er 1992 auch pensioniert.

Vom Ödland zum Wald

Die Eheleute verbindet bis heute die Liebe zur Natur. Sie freuen sich über ein Stück Ödland, dass sie sich vor Jahren gekauft haben, das heute zu einem Stück Wald geworden ist. Außerdem war August Keseling der letzte Naturschutzbeauftragte für Aschendorf/Hümmling. „Dann hat der Kreis das Amt abgeschafft“, erzählt er.

In all den Jahren ihrer Ehe hat Johanna Keseling ihren Mann unterstützt und sich um den Haushalt, den Garten und den gemeinsamen Sohn Augustinus, der im Jahr 1963 zur Welt kam, gekümmert. Mit Freunden, Familie und Nachbarn feiern sie am Samstag ihren 60. Hochzeitstag.