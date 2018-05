Eine große Vorstandsmannschaft schart sich um den wiedergewählten CDU-Stadtverbandsvorsitzenden Burkhard Remmers (9. v. r.). Unser Foto zeigt sie zusammen mit dem EU-Abgeordneten und Gastredner Jens Gieseke (8. v. l.). Foto: Gerd Schade

Papenburg. Burkhard Remmers bleibt Vorsitzender des CDU-Stadtverbandes Papenburg-Aschendorf. Mit überwältigender Mehrheit (eine Gegenstimme) wurde der Jurist am Montagabend auf der Mitgliederversammlung in der Gaststätte Schulte-Lind in geheimer Abstimmung für zwei weitere Jahre wiedergewählt. Einen Mitbewerber gab es nicht.