Für das internationale Shanty-Chor-Festival am 3. Juni in Papenburg werben die Leiterin der Alten Drostei, Susanne Banderob sowie Hermann-Josef Schulte, Hans-Georg Nee und Andreas Siepel (von links) vom Shantychor „Vör Anker“. Foto: Hermann-Josef Tangen

Papenburg. Ein internationales Shanty-Chor-Festival stellt eines der herausragenden Ereignisse des Stadtfestes 2018 in Papenburg (2. und 3. Juni) dar. Am Sonntag, 3. Juni, werden neun Chöre aus Norddeutschland und aus den Niederlanden anreisen, um in der Stadtmitte wechselweise auf drei Bühnen ihre Repertoires zum Besten zu geben.